Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей.

Двое жителей Киевской области, сотрудничая с российскими оккупантами, участвовали в расстрелах украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Гражданам объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, в период временной оккупации села Залесье Броварского района подозреваемые сотрудничали с российскими военными.

Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они осуществляли разведку и патрулирование на территории района.

Вооруженные предатели проверяли документы у местных жителей.

11 марта на исполнение преступных приказов военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт Великая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.

Как писал УНИАН, в городе Буча Киевской области российские оккупанты убивали местных жителей по составленным спискам. Среди прочего, враг искал активистов, участников АТО и чиновников.

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