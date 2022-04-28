За сутки потери врага на южном направлении составили 49 человек и 14 единиц техники.

В Херсонской и Николаевской областях враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел", - отметил он.

По словам Назарова, украинские подразделения при поддержке артиллерии отразили атаку врага у Новогригорьевки и две - возле Александровки.

"Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки. В районе Нововоронцовки подразделения ПВО "поймали" очередного "Орлана-10", - добавил он.

По данным командования, общие потери врага за сутки на этом направлении составили 49 человек и 14 единиц техники, из которых 6 – бронированной, 3 автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В то же время в районе Молодецкого и Большой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов.

"Тем временем в центре Херсона, на площади Свободы, российские оккупанты забросали светошумовыми и газовыми гранатами проукраинских митингующих. Есть раненые и задержанные. Но херсонцы даже сквозь дым и боль скандировали: "Херсон – это Украина!". Оккупационные власти хоть и пытались ускорить референдум, но реализация коварного плана все не удается", - отметил Назаров.

Кроме того, он добавил, что усиление напряжения создается и на юго-западной границе Украины.

"Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной "ПМР". Осуществляются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины", - рассказал пресс-секретарь ОК.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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