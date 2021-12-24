Медики в больнице час пытались вернуть мужчину к жизни, однако не смогли.

В Черновицкой области из-за переохлаждения в собственном дворе умер 52-летний мужчина.

Об этом рассказал руководитель КНП "Новоселицкая больница" Валерий Калараш, пишет acc.cv.ua.

Трагический случай произошел 22 декабря в селе Должок. Местного жителя люди нашли без сознания во дворе его же дома, где он жил.

"Местные сразу вызвали медиков. Бригада "скорой" привезла его в больницу живым, однако без сознания и в тяжелом состоянии. У него из-за переохлаждения была низкая температура. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, но, к сожалению, человека потеряли", - сообщил Калараш.

Окончательные выводы о смерти мужчины будет делать судебно-медицинская экспертиза.

Ранее УНИАН писал, как в Тернопольской области в собственном доме насмерть замерзли мать и сын. Во Львове насмерть замерзла бездомная женщина. А в России женщина придушила и вынесла на мороз собственных детей.

Вас также могут заинтересовать новости: