Чтобы защититься от переохлаждения и обморожения надо соблюдать несколько правил.

Полярники с антарктической станции "Академик Вернадский", где на днях выпал рекордный уровень снега, рассказали украинцам, как защититься от морозов.

Полезные советы были опубликованы на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Итак, чтобы защититься от переохлаждения и обморожения надо соблюдать несколько правил.

Двигайтесь. "Даже, если приходится стоять или сидеть на одном месте, делайте движения пальцами, ногами, руками, разминайтесь", - советуют полярники.

Не выходите на холод голодным – организму необходимо много энергии.

За полчаса до выхода из дома смажьте лицо и руки жирным кремом. Губы необходимо смазать бальзамом.

Надевайте несколько слоев одежды, между которыми всегда должно оставаться пространство.

Следите, чтобы ваши вещи были сухими.

Максимально закрывать все участки тела: надевайте теплые перчатки, шапку, а сверху еще капюшон. Для защиты лица можно использовать баф - это многофункциональная повязка, которая хорошо отводит влагу.

Используйте термоодежду.

Используйте специальную одежду, которая защищает от низких температур и влаги, в частности куртки и комбинезоны.

Не надевайте тесную обувь на тонкой подошве.

Не употребляйте алкоголь. "Он дает призрачное ощущение тепла только на первое время, а потом наоборот способствует переохлаждению", - говорят полярники.

Напомним, в Карпатах за последние два дня намело более полуметра снега и ударил трескучий мороз.

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