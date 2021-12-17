По словам соседей, семья была неблагополучной и злоупотребляла алкоголем.

Жуткий случай произошел в Тернопольской области. В Кременце пожилая женщина и ее сын насмерть замерзли в собственном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

К правоохранителям обратились соседи. Они заметили, что свет в доме не выключали несколько дней.

В доме обнаружили тела женщины 1941 года рождения и ее 53-летний сына. Предварительно, они умерли от переохлаждения.

Читайте такжеСреди поля, без тепла и света: на Волыни в аварийном доме выживает одинокая 85-летняя бабушка (видео)На момент их обнаружения прошло от трех до пяти дней с момента смерти. На телах не обнаружили следов насильственной смерти.

По словам местных жителей, и мать, и сын злоупотребляли алкоголем и экономила на коммунальных платежах.

Информация внесено в ЕРДР по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, практически всю неделю в Украине будет пасмурная погода. Периодически ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, но погода начнет меняться ближе к выходным.

"В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег", - говорит она.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове мороз уже унес одну жизнь. Тело 48-летней погибшей обнаружили на стадионе недалеко от центра города. По данным полиции, женщина не имела постоянного места жительства.

Спасатели и медики просят украинцев тепло одеваться, носить не тесную обувь и не употреблять алкоголь.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева