Тело погибшей нашли на стадионе недалеко от центра города.

Зима в Украине только началась, а уже унесла жизнь людей. Женщина умерла во Львове от переохлаждения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тело 48-летней погибшей обнаружили на стадионе недалеко от центра города. По данным полиции, женщина не имела постоянного места жительства.

Отмечается, что в регионе температура воздуха ночью опускалась до 7 градусов мороза. Ухудшает ситуация и высокая влажность, ветер, а также большое количество снега.

Спасатели и медики просят украинцев тепло одеваться, носить не тесную обувь и не употреблять алкоголь.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.

При этом по данным Погода УНИАН, до конца недели в Украине сохранится влажная и пасмурная погода с обилием осадков. По всей стране пройдут дожди, мокрый снег и снег.

Перед выходными дожди и мокрый снег накроют уже всю страну. Ночью температура будет опускаться до 0°...-3°, а днем ожидается небольшой "плюс". На выходных температура еще немного снизится, на смену дождям придут более зимние осадки.

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Автор: Анастасия Горбачева