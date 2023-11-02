Накануне у потерпевшего был День рождения, но он его так и не отпраздновал.

Сегодня, 2 ноября, стало известно о смерти жестоко избитого в Одесской области военного.

Об этом в Facebook сообщила его жена Олеся Куприч. "Сегодня в 7 утра перестало биться сердце нашего Юры", - написала женщина. Накануне мужчине исполнилось 52 года, но его состояние было слишком тяжелое для того, чтобы получать поздравления. Кроме того, его состояние несколько дней назад ухудшилось.

О своих ощущениях жена написала в социальных сетях. "Родной наш, любимый наш! С Днем рождения тебя! Я знаю, нет я уверена, что все будет хорошо!!! Только держись!!! Мы рядом, поминутно с тобой! На следующий твой праздник мы соберемся все вместе родные, близкие! И будем вспоминать все это как страшный сон! Мы все преодолеем!!! Только будь с нами!! Мы ждем и любим тебя...", - говорится в сообщении женщины.

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По словам родственников, мужчину прооперировали, но спасти его не удалось. Куприч также говорит, что в шоке от того, какую позицию имеют определенные правоохранители и представители коммунального учреждения "Муніципальна варта" Черноморского городского совета. В частности, из-за того, что они уверяли, что ее муж вступил в драку с несколькими противниками, хотя это не так - потерпевший не сопротивлялся, а был жестоко избит.

Как отмечает Куприч, она передала в отдел полиции видеозапись с уличных камер, на которой зафиксировано, как военнослужащий падает не землю, не может подняться, а в это время его избивают. Также зафиксировано, что сотрудники "Муніципальної варти" стояли рядом с нападавшими и отпустили их.

По некоторым данным, нападавших было пятеро, но задержаны только двое, среди них якобы есть тоже военнослужащие.

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Как сообщал УНИАН, в городе Черноморск Одесской области несколько мужчин жестоко избили военнослужащего, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Военный от первого удара упал и не мог встать, но его били некоторое время, когда он лежал на асфальте. У мужчины диагностировали перелом шеи и отек мозга. Также сообщалось, что у потерпевшего якобы исчезли банковские карты, телефон и военный билет.

В региональном главке Национальной полиции заявили, что сообщение о происшествии правоохранители получили ночью 23 октября от врачей, а потерпевший "отказался от написания заявления и сообщил об отсутствии каких-либо претензий". В полиции утверждали, что произошла драка. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Потом двух фигурантов полицейские задержали. Также, после уточнения обстоятельств происшествия, дело дополнительно квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) УК.

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