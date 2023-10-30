Отмечается, что мужчину подключили к аппарату искусственного дыхания.

Супруга избитого в Одесской области украинского военного, старшего сержанта Юрия Куприча рассказала детали жесткого нападения. Ее муж уже несколько дней находится в тяжелом состоянии в больнице

"События развивались так: Юра выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль с теми ребятами. Они в этом магазине или покупали, или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука. Моему мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника, также у него болезнь, из-за которой не поворачивается шея, то есть по нему видно, что он не совсем здоров. Ему нанесли несколько ударов по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю, как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала избивал один, потом - другие", - сообщила Олеся Куприч в комментарии ТСН.

Женщина рассказала, что у ее мужа сломаны два позвонка и диагностирован отек мозга, врачи не дают гарантий, что он выживет

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"Врач не исключил, что после операции возможен летальный случай. Операция сложнейшая. Также есть вероятность того, что Юра не сможет двигаться", - рассказала жена пострадавшего.

По ее словам, Юрия хотели комиссовать, но он настоял, чтобы его признали ограниченно пригодным. Кроме того, она отметила, что ее мужа избили люди, которые являются военными, но что привело к конфликту - неизвестно.

Также женщина возмущена тем, что муниципальная охрана якобы не задержали, а отпустили нападающих до приезда полиции.

"Правоохранители установили всех пятерых, сейчас задержаны двое", — уточнила Куприч.

Помимо этого, она сообщила, что под реанимацию приезжали жены тех, кто избивал ее мужа, плакали и предлагали деньги. Олеся заявила, что пощады не будет, ведь ее супруг в критическом тяжелое состоянии и дышит с помощью аппарата.

Также женщина заверила, что ее муж не отказывался писать заявление в полицию, а правоохранители воспользовались его состоянием.

"Правоохранители пришли к Юрию в больницу примерно в 4 утра. Вы понимаете, в каком состоянии он был, у него был срыв. Он был под капельницей. Когда правоохранители спросили о том, есть ли у него претензии к обидчикам, он пришел в себя и сказал, что нет претензий. Я начала успокаивать Юру, в тот момент он не был в нормальном состоянии и сразу отключился. Я спросила у правоохранителя о том, зачем задавать такой вопрос, если человек потерял сознание. Правоохранители собирались допросить Юрия утром, но утром никто не приехал", - подытожила жена избитого защитника.

Избиение военного в Одесской области - что известно

В Черноморске Одесской области несколько мужчин жестоко избили военного. Пострадвшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Сначало сообщалось, что на военного напали несколько злоумышленников, от первого удара потерпевший упал и не мог встать, но его продолжали бить.

Также сообщалось, что у потерпевшего якобы исчезли банковские карты, телефон и военный билет. По факту происшествия было начато уголовное дело.

Позже стало известно, что по подозрению в жестоком избиении военного задержали двух мужчин.

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