По делу о жестоком избиении 14-летней харьковчанки, которое совершил несовершеннолетний Александр Тараник, стали известны новые подробности.
Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".
Оказывается, что жертвой агрессивных действий юноши является не только эта девушка. Ранее в полицию уже поступало заявление против Тараника, но его так и не наказали.
Мать пострадавшей девочки рассказала, что у дочери с Александром была дружба.
"Ничего серьезного. Неделю-две повстречались, походили за ручки и на этом все закончилось, - говорит Любовь.
Она также рассказала, что парень начал протягивать руки к девушке: "Я тебе лицо набью, говорил он".
Ранее инцидент с избиением прокомментировали в полиции. "11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша", - говорится в сообщении.
Вечером 12 июня его нашли и вместе с отцом доставили в райотдел для дачи объяснений. "По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девочки", - добавили в полиции.
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