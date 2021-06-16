Мать пострадавшей рассказала об угрозах от парня.

По делу о жестоком избиении 14-летней харьковчанки, которое совершил несовершеннолетний Александр Тараник, стали известны новые подробности.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Оказывается, что жертвой агрессивных действий юноши является не только эта девушка. Ранее в полицию уже поступало заявление против Тараника, но его так и не наказали.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что у дочери с Александром была дружба.

"Ничего серьезного. Неделю-две повстречались, походили за ручки и на этом все закончилось, - говорит Любовь.

Она также рассказала, что парень начал протягивать руки к девушке: "Я тебе лицо набью, говорил он".

Ранее инцидент с избиением прокомментировали в полиции. "11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша", - говорится в сообщении.

Вечером 12 июня его нашли и вместе с отцом доставили в райотдел для дачи объяснений. "По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девочки", - добавили в полиции.

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Автор: Юрий Годован