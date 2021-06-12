В одном из спальных кварталов Харькова местный житель избил девушку на глазах у свидетелей.
Видео инцидента очевидцы выложили в сеть.
На кадрах видно, как юноша подбегает к девушке и начинает изо всех сил лупить ее по голове. В ответ потерпевшая пыталась защитить лицо руками, но сила ударов нападавшего заставила ее склониться.
Даже когда девушка села на землю, спрятав голову, злоумышленник не унимался и продолжал бить жертву по голове и другим частям тела. А потом ударил с размаха ногой в лицо и потянул ее за волосы.
Свидетелями происшествия стала группа подростков. Однако молодчику сопротивления не оказывали, а пассивно наблюдали за избиением девушки.
Впоследствии в сети появилось видео с якобы раскаянием парня. Авторы ролика утверждают, что тот такое причинял и другим девушкам: "Извиняйся перед девушками. Кого ты обидел? На*уя? Извиняйся перед всеми! Да ты всех пи*диш девушек. Всех!"
"Извини меня, пожалуйста, тоже за то, что я тебе ... сломал нос, да. Больше такое не повторится", – повторяет злоумышленник после слов девушки, перед которой якобы просит прощения.
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