Впоследствии парня заставили просить прощения у всех пострадавших от его рук девушек.

В одном из спальных кварталов Харькова местный житель избил девушку на глазах у свидетелей.

Видео инцидента очевидцы выложили в сеть.

На кадрах видно, как юноша подбегает к девушке и начинает изо всех сил лупить ее по голове. В ответ потерпевшая пыталась защитить лицо руками, но сила ударов нападавшего заставила ее склониться.

Даже когда девушка села на землю, спрятав голову, злоумышленник не унимался и продолжал бить жертву по голове и другим частям тела. А потом ударил с размаха ногой в лицо и потянул ее за волосы.

Свидетелями происшествия стала группа подростков. Однако молодчику сопротивления не оказывали, а пассивно наблюдали за избиением девушки.

Впоследствии в сети появилось видео с якобы раскаянием парня. Авторы ролика утверждают, что тот такое причинял и другим девушкам: "Извиняйся перед девушками. Кого ты обидел? На*уя? Извиняйся перед всеми! Да ты всех пи*диш девушек. Всех!"

"Извини меня, пожалуйста, тоже за то, что я тебе ... сломал нос, да. Больше такое не повторится", – повторяет злоумышленник после слов девушки, перед которой якобы просит прощения.

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Автор: Яна Ставская