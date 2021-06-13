Уголовное дело начали по статье о хулиганстве.

Харьковские правоохранители разыскали юношу, который жестоко на глазах у свидетелей избил девушку.

Об этом вечером в субботу сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

"11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша", - говорится в сообщении.

Вечером 12 июня его нашли и вместе с отцом доставили в райотдел для дачи объяснений. "По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей девушки", - добавили в полиции.

По факту было начато уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Впоследствии его переквалифицировали на статью о хулиганстве, которая предусматривает до пяти лет ограничение свободы.

Между тем в сети уже появилось традиционное для подобных случаев "видео с извинениями". Его распространил харьковский Телеграм-канал "Труха". На записи несовершеннолетний извиняется перед пострадавшей, ее родителями и народом Украины. Также он уверяет, что подобное в будущем не повторится.

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Автор: Юрий Годован