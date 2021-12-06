После погони нарушитель пытался скрыться от правоохранителей пешком.

В Одессе водитель в состоянии опьянения нанес телесные повреждения патрульному и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 5 декабря, в Киевском районе. Патрульные остановили автомобиль Toyota, нарушавший правила дорожного движения на улице Люстдорфской. Заподозрив, что водитель пьян, патрульные предложили пройти медицинское освидетельствование. Это вызвало агрессивную реакцию.

"Гражданин ответил отказом и начал вести себя агрессивно: зажав патрульного в окне, начал двигаться", - отметили патрульные.

На ролике, опубликованном полицейскими, можно увидеть, что пока водитель продолжал тянуть зажатого патрульного по дороге, он также совершил наезд на другого правоохранителя, тот упал.

Читайте такжеВ Украине ужесточили наказание за "пьяное" вождение: как выросли штрафы и за что грозит лишение свободыПосле инцидента патрульные экипажи города начали преследовать нарушителя, а он - бежать, игнорируя требования остановиться.

На Объездной дороге в другом конце города 20-летний водитель не справился с управлением и совершил ДТП. Однако это не заставило его прекратить попытки бегства.

"После аварии водитель пытался пешком убежать от патрульных, однако зря - его догнали и задержали", - рассказали правоохранители.

Кроме административных протоколов из-за пьяного управления транспортным средством, нарушения ПДД и игнорирования требований правоохранителей, водителю может грозить и уголовная ответственность.

"Поскольку в действиях гражданина усматривались признаки уголовного преступления по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ, он был задержан и передан следователям для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому, совершившему смертельное ДТП в Киевской области в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Анастасия Печенюк