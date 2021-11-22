Нарушителя задержали правоохранители, ему выписали сразу три админпротокола.

В Одессе сильно пьяный водитель Toyota во время бегства от полиции протаранил три припаркованных автомобиля.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня ночью.

"На проспекте Шевченко внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, нарушивший ПДД. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться…", – рассказали в пресс-службе.

Во время преследования на улице Маршала Говорова нарушитель не справился с управлением, протаранил три припаркованных автомобиля и пытался покинуть место происшествия.

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Патрульные составили на нарушителя административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, похожий инцидент в Одессе произошел в мае этого года – в Суворовском районе курортного города пьяный водитель на авто Toyota при попытке скрыться от полиции протаранил девять машин.

Автор: Лариса Козовая