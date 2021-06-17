Девочке удалось убежать от злоумышленника под предлогом похода в туалет.

В Хмельницкой области задержан 38-летний мужчина, который пытался изнасиловать знакомую 14-летнюю девушку.

Злоумышленник рано утром, когда девочка еще спала, проник в ее дом и угрозами заставлял ее вступить с ним в интимную связь, сообщает Департамент уголовного розыска.

Мужчина предварительно для коспирации надел на голову женские чулки. Он пробрался в комнату спавшей девочки и залез к ней в постель. Злоумышленник приложил нож к ее горлу и начал угрожать, а после связал руки потерпевшей ремешком. Однако, после долгих уговоров и под предлогом похода в уборную, ребенку удалось сбежать.

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Злоумышленник задержан, в настоящее время продолжаются следственные действия.

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Автор: Ирина Погорелая