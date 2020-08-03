Захватившего банк в центре Киева мужчину будут судить за терроризм

Взрывотехники проверяют помещения бизнес-центра "Леонардо".

СБУ открыла уголовное производство по факту террористического акта в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева сообщил заместитель председателя СБУ Сергей Пунь.

"Силами центра спецопераций А (СБУ) проведена силовая операция и злоумышленник задержан. Происходят неотложные следственные действия. Взрывотехники проверяют помещения на предмет выявления возможных взрывоопасных предметов. Начато уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - терроризм", - сказал он.

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Бронированные автомобили уже покинули место происшествия. Также журналистам разрешили пройти через перекресток улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого и остановиться напротив здания БЦ "Леонардо". К самому зданию еще никого не пускают.

Также восстановлено движение по улице Владимирская в обе стороны и по улице Богдана Хмельницкого.

Отрезок улицы Владимирской от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Шевченко еще остается закрытым для пешеходов и автомобилей.

Как сообщал УНИАН, гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который угрожал взорвать отделение банка в БЦ "Леонардо", задержали представители силовых ведомств.

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