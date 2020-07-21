Стало известно, куда должен был ехать захваченный в центре Луцка автобус

В области введен оперативный план «Заложник».

В центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Об этом сообщила полиция Волынской области на странице в Facebook.

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"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что вооруженный мужчина, личность которого сейчас устанавливается, захватил рейсовый автобус "Луцк - Берестечко". Есть ли среди заложников дети, пока не известно. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией. На место происшествия прибыла военная техника.

Трансляция с места событий

Как сообщал УНИАН, в центре Луцка мужчина с оружием захватил автобус с заложниками.

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