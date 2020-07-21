Захват заложников в центре Луцка: трансляция с места событий

Со злоумышленником ведутся переговоры.

Сегодня утром в центре Луцка на Театральной площади вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками.

Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией. На место происшествия прибывает военная техника. Местный житель Сергей Поха ведет прямую трансляцию с места событий.

Как сообщал УНИАН, по информации правоохранителей, около 9:30 вооруженный мужчина, личность которого сейчас устанавливается, захватил рейсовый автобус, в котором насильно удерживает около 20 человек. Есть ли среди заложников дети, пока не известно. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

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