Захват заложников в центре Луцка: трансляция с места событий
11:37, 21 июля 2020Происшествия
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Со злоумышленником ведутся переговоры.
Полиция пытается договориться с мужчиной / фото volynnews.com
Сегодня утром в центре Луцка на Театральной площади вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками.
Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией. На место происшествия прибывает военная техника. Местный житель Сергей Поха ведет прямую трансляцию с места событий.
Опубликовано Сергеем ПохоюВторник, 21 июля 2020 г.
Как сообщал УНИАН, по информации правоохранителей, около 9:30 вооруженный мужчина, личность которого сейчас устанавливается, захватил рейсовый автобус, в котором насильно удерживает около 20 человек. Есть ли среди заложников дети, пока не известно. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.
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