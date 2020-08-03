Сотрудница захваченного бизнес-центра в Киеве сообщила еще одно требование "террориста"

Злоумышленник утверждает, что у него есть бомба.

Еще одним требованием злоумышленника, который угрожает взорвать отделение банка в центре Киева, являются деньги.

Об этом сообщила Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо" в момент появления там "террориста", пишет "Страна".

Читайте такжеКиевский террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти

По ее словам, злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

"Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривень, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга и добавила, что о сумме террорист сказал сотрудникам банка.

Позже информацию о 40 тысячах подтвердили и другие журналисты, которые работают возле БЦ "Леонардо".

Читайте также"Кажется, мы знаем, кто это": в МВД раскрыли детали захвата банка в Киеве (видео)

В бизнес-центре "Леонардо" несколько выходов, а правоохранители централизованно никого не выводят из здания. Об этом "Стране" рассказала сотрудница одного из офисов Ирина Милютина.

"Многие офисы сами приняли решение эвакуироваться. Полиция только возле выхода на Владимирской. Остальные выходы свободны", - сказала изданию Милютина.

Ранее стало известно о еще одном требовании мужчины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram