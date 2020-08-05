Захват банка в Киеве: адвокат заявил, что это был не теракт

Защитник считает неправильной квалификацию преступления как теракт и подчеркивает, что имело место ложное сообщение о заминировании.

Защитник гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, угрожавшего взрывом в помещении банка в центре Киева, утверждает, что его подзащитный психически здоров и его никто не подстрекал к совершению преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Игорь Ляшенко заявил журналистам после заседания Печерского районного суда Киева, который избрал Каримову безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Адвокат отметил, что не согласен с подозрением, которое инкриминирует Каримову обвинение. Он утверждает, что нельзя говорить о теракте, это было ложное сообщение о заминировании.

Также Ляшенко заявил, что его клиент выступает за максимальную публичность судебного процесса и хочет, чтоб в суде присутствовали журналисты.

Кроме того, Ляшенко сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда по мере пресечения для Каримова.

"Я считаю, что его действия должны квалифицироваться не как теракт, а по ст. 259 (заведомо ложное сообщение о заминировании). Взрывчатку при нем не нашли, в кабинете с ним находились лишь два человека, он никоим образом им не угрожал, и они могли пользоваться средствами связи", - отметил адвокат.

По словам Ляшенко, Каримов хотел воспользоваться возможностью объявить свое видение ситуации в стране, и именно поэтому требовал присутствия журналистов.

На вопрос, является ли Каримов психически здоровым, адвокат ответил, что точно этого не знает, ведь не специалист по психиатрии, но его клиент общается вполне адекватно.

"Я не скажу, что его объяснения вызывают сомнение, что он не осознает свои действия. Напротив, он утверждает, что не состоял на учете у психиатра, нарколога", - сказал Ляшенко.

По словам адвоката, Каримов настаивает на проверке своей вменяемости и утверждает, что психически здоров.

Также Ляшенко отметил, что его подзащитного никто не побуждал к совершению преступления.

Что касается приглашения журналистов в бизнес-центр "Леонардо" адвокат пояснил, что подзащитный не называл какие-то конкретные СМИ, он просто требовал представителей прессы, а список телеканалов, которых допустили к нему, составлял не Каримов.

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"Он не сообщал о принуждении третьих лиц. Я спрашивал его об этом, но он не говорил о возможном давлении или просьбу, или какие-либо намерения третьих лиц повлиять на его действия. А по поводу телеканалов, то я знаю по ходатайству, что свидетели-правоохранители говорят, что Каримовым было предложено пригласить журналистов без перечня", - сказал Ляшенко.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Каримов, проживающий в Киеве. Около 15:00 злоумышленника задержали.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Каримову в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Каримову вручили подозрение по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса.

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