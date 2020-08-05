Киевский суд избрал меру пресечения злоумышленнику, угрожавшему взрывом в банке

Соответствующее решение принято на заседании суда сегодня.

Печерский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

Соответствующее решение принято судом 5 августа, сообщает прокуратура города Киева.

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Вчера ему не избрали меру пресечения из-за языковых проблем подозреваемого: он якобы не понимает украинского языка и просил перевести текст подозрения на русский.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который проживает в Киеве. Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта. Каримову вручили подозрение по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса.

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