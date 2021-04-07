Задержанные «на горячем» адвокаты обещали за деньги обеспечить «удобное» судебное решение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении двум адвокатам по делу о намерении дать взятку судьям Окружного административного суда Киева.

Об этом 7 апреля она сообщила на своей странице в Facebook.

«Буквально час назад я подписала сообщение о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я вполне согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых», - написала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что накануне детективы и прокуроры «на горячем» задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины двух адвокатов при получении 100 тыс. долларов с целью дальнейшей передачи этих денег судьям ОАСК. Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых является братом главы ОАСК Павла Вовка.

Читайте также"Я не знаю, кто вы": появилось видео, как судья Вовк "убегает" от детектива и выбрасывает повестку«За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно". У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты немалые суммы денежных средств: 80 тыс. долларов (часть неправомерной выгоды), 3 млн 700 тыс. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн», - отметила генпрокурор.

В пресс-службе НАБУ отметили, что действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу.

Задержание брата судьи Вовка

Во вторник, 6 апреля, антикоррупционные органы разоблачили на получении 100 тыс. долл. взятки двух адвокатов.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования", - сообщали в НАБУ.

СМИ выяснили, что один из адвокатов - брат председателя ОАСК Павла Вовка - Юрий Зонтов.

Впоследствии в НАБУ подтвердили, что один из задержанных действительно является "близким родственником председателя ОАСК", однако больше подробностей не сообщили.

В НАБУ также рассказали, что во время обысков у адвокатов нашли немалые объемы наличных.

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Автор: Татьяна Поляковская