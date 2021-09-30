Мужчина отказался переходить на государственный язык, обслуживая посетителей, потому что ему "неудобно".

В Харькове, где еще не забыли, как сотрудник кафе отказался переходить на украинский язык при общении с клиентами, вспыхнул новый языковой скандал.

Об этом инциденте сообщил на своем YouTube-канале активист Сергей Стерненко.

Блогер не указал адрес заведения, но, судя по опубликованному им фото, это кафе "7 ЧБРК".

Конфликт на языковой почве разгорелся между совладельцем и работником кафе Александром и посетителем по имени Владислав, который потребовал у первого обслуживать его на государственном языке.

"Почему меня обязывают говорить на украинском языке? Почему не на китайском? Мой лексикон на украинском ниже, чем на русском. По-русски мне общаться удобнее ... Я вырос в русскоязычной среде. Мне неудобно ... Я не хочу проводить насилие над собой. Я лучше буду на английском", - так аргументировал свою позицию владелец заведения.

Читайте также"В п*зду едь": в Харькове продавщица отказалась обслуживать говорящую на украинском языке женщину (видео)Кроме того, он назвал тех, кто требует от него говорить по-украински, "рагулями", назвав это "своим личным отношением как гражданина".

"Эти товарищи, которых я назвал рагулями, они очень любят рассказывать и обвинять, что они такие бедные, несчастные или, не дай Бог, мы превращаемся в совок. Методы, которыми они действуют, навязывание идеологии, методов коммуникации, любых других взаимодействий, они совковые, просто махровые. Я знаю, о чем говорю, я немножко пожил в цивилизованной стране. Далеко, за тысячи километров отсюда ... А у нас это долбаный колхоз, конченный совок в худшем его проявлении", - говорит Александр.

В то же время, автор записи утверждает, что другой совладелец кафе перед ним извинился за своего коллегу и признал его неправоту.

К сожалению, это не первый украинофобский скандал в Харькове. Ранее УНИАН сообщал о студентке, которая оскорбила украинский язык за то, что она вынуждена писать на нем свою курсовую работу.

Автор: Станислав Кожемякин