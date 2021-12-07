В заведении общественного питания попытались оправдать официанта, который разговаривал по-русски с посетителями, тем, что он из Донецка и не знает украинского языка.

В Виннице ресторан итальянской кухни попал в языковой скандал из-за того, что один из официантов заведения отказался обслуживать клиентов на украинском.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети одна из посетительниц Юлия Рюхова. По ее словам, она вместе с мужем Михаилом посетила Pasta e Vino – Piazza Beatrice, что на улице Зодчих.

Рюхова отметила, что в ресторане царила хорошая атмосфера, а блюда там подавали быстро. Но все эти преимущества перечеркнуло общение с официантом. Когда его попросили общаться на украинском, тот принципиально отказался. Зато он дерзко заявил, что разговаривать на русском – "это его конституционное право".

Парень не отвечал на вопросы об имени и должности, поэтому супруги позвали администратора ресторана. Она начала оправдывать своего коллегу. Мол, тот из Донецка и просто не знает украинского. Потом Рюховым сообщили, что обслуживать он их не будет. По словам Михаила, после этого их вообще будто перестали замечать. Пришлось долго ждать, пока со стола уберут грязные тарелки.

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Впрочем, ответ с официальной страницы заведения под отзывом в Google Maps разочаровал их не меньше, чем визит в ресторан. Их негативную оценку назвали "политически мотивированной" - и это от имени владельца. А после еще и предложили сразу переходить на итальянский. Мол, ресторан итальянский. После этого супруги решили обратиться к языковому обмудсмену. При этом, в соцсетях Рюховы призвали людей "устроить флешмоб" и оставлять отзывы с описанием проблемы.

Впоследствии сообщение Рюховой прокомментировали от имени официальной страницы Pasta e Vino-Piazza Beatrice. Там уже утверждали, что якобы полностью разделяют убеждения автора отзыва. Также добавили, что ресторану обидно за такой инцидент и пообещали не допустить его повторения. "Мы очень просим не оценивать работу команды по этой досадной ситуации, которую допустил наш официант, в силу своих личных убеждений. Они никак не касаются принципов работы команды Pasta e Vino", – говорилось в сообщении.

Позже появилась и позиция ресторана на его официальной странице в фейсбук. Там подчеркнули, что проблема в человеческом факторе и, мол, от такого никто не застрахован. "Всегда с открытостью воспринимаем все уроки и рекомендации, которые дают нам гости", – отметили в сообщении. А также решили обратить внимание, что официант, с которого начался скандал, не уехал работать за границу, а остался в Украине. Впрочем, пользователи соцсети такие оправдания назвали "запоздалыми".

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком произошел конфликт между полицейским и местной жительницей. Патрульный, приехав на вызов из-за выяснения бытового дела, разговаривал с заявительницей на русском языке, а когда женщина попросила его перейти на государственный - отказался. После этого Управление патрульной полиции инициировало служебное расследование относительно действий своего сотрудника Артема Баценко, который принципиально отказывался общаться с заявительницей на украинском языке.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

Автор: Виолетта Орлова