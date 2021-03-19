Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Бывший майор Вооруженных сил Украины подозревается в служебной халатности, приведшей к гибели трех и ранении четырех военнослужащих в результате взрывов во время разминирования боеприпасов на технической территории воинской части в городе Балаклея (Харьковская обл.) в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что экс-командир отряда разминирования воинской части А1352 бывший майор Вооруженных сил Украины уведомлен о подозрении в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По данным следствия, командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории воинской части, зная о необходимости присутствия на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и управления действиями подчиненных.

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Как сообщили в ведомстве, при этом он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники, а также довести до их сведения принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними и проверить их на знание и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами, с целью транспортировки взрывоопасных предметов, а именно ЗРК ЗМ9 "Куб".

"Таким образом, небрежное отношение военного должностного лица к службе привело к гибели трех военнослужащих и к получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб" на технической территории воинской части А1352 (город Балаклея) в ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование уголовного производства по факту взрывов на технической территории воинской части А1352 в Балаклее продолжается, его осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Взрывы в воинской части в Балаклее: что известно

15 ноября 2019 года на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли трое военнослужащих-саперов, еще четверо получили ранения.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенный в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя при его погрузке в автомобиль для вывоза на утилизацию.

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Автор: Светлана Макринская