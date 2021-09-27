В результате расследования получены сведения, которые доказывают, что взрывы в Калиновке произошли из-за действий постороннего человека, поделилась генпрокурор.

Версия совершения взрыва на складах боеприпасов в Калиновке путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Ущерб – более 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб – повреждены объекты воинской части, здания местных жителей. Версия совершение взрыва ...путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и выводами ...приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров", – написала генпрокурор.

Она отметила, что особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами Российской Федерации или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Венедиктова отметила, что продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015-2018 годов на территории других военных складов хранения боеприпасов, в частности на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня.

По ее словам, среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных – совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также на причастность к совершению преступления воинских должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатного отношения военных должностных лиц к исполнению служебных обязанностей; наступления пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

Читайте такжеДиверсия или халатность: реакция соцсетей на взрывы в КалиновкеОна напомнила, что ряд военнослужащих уже привлечены к ответственности в связи со взрывами на арсеналах.

"Подчеркну, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных происшествий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах", – пояснила Венедиктова.

По ее словам, наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в Сватово является совершение террористического акта.

"Однако, причинами распространения пожара и ущерба в виде повреждений объектов воинской части, зданий местных жителей, стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, наставлений, руководящих документов Министерства обороны военными должностными лицами, невыполнение ими приказов начальников", – отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что именно за невыполнение приказов руководства по обеспечению деятельности состава привлечены к уголовной ответственности начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", который приговором суда в 2016 году признан виновным и ему назначено наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ.

"Из-за нарушения руководящих документов они расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости к составу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово. При этом, не обеспечили размещение каждой единицы боевой и другой техники на нормативно установленных расстояниях друг от друга и не провели обустройство капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения", – написала Венедиктова.

При этом, подчеркнула она, государству было причинено более 18 млн грн имущественного ущерба.

Венедиктова подытожила, что во всех этих процессах для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы было допрошено более 3 тыс. 500 свидетелей и потерпевших, в том числе, с применением полиграфа; проведено более 1 тыс. 700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия.

Напомним, 26 сентября 2017 года на территории, прилегающей к военному арсеналу в Калиновке, произошли взрывы, которые повлекли разрушение жилых домов в прилегающем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.

11 сентября 2019 года из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов там взорвались шесть снарядов. В результате происшествия никто не пострадал.

А уже 12 сентября этот военный арсенал полностью возобновил свою работу.

Автор: Таня Поляковская