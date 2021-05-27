Генеральный прокурор заверяет, что разделяет ценности президента и работает над их реализацией вместе с ним.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает себя человеком президента Владимира Зеленского.

Об этом генпрокурор сказала в интервью телеканалу "Украина 24", отвечая на вопрос, считает ли она себя человеком президента.

"Я - не чей-то брелок, не чья-то ручка, чья-то бумага, я не трубка от двухсотки (правительственная связь - УНИАН), но у меня есть ум, уши, у меня есть глаза, и я выстраиваю отношения с президентом, которого я очень уважаю и разделяю с ним ценности. Поэтому строить страну надо таким образом, чтобы люди, которые это делают, делали это в унисон", - сказала Венедиктова.

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Автор: Дмитрий Хилюк