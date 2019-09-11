На складах Минобороны в Калиновке прогремели взрывы
12:51, 11 сентября 2019Происшествия
3789 0
В Минобороны заявляют, что произошло задымление на территории технического арсенала.
Иллюстрация REUTERS
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.
Читайте такжеВ Одесской области сошли с рельсов два вагона-цистерны с сжиженным газом
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает "Громадське".
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, ранее пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли 26 сентября 2017 года. Тогда пострадали два человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter