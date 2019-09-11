На складах Минобороны в Калиновке прогремели взрывы

В Минобороны заявляют, что произошло задымление на территории технического арсенала.

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает "Громадське".

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, ранее пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли 26 сентября 2017 года. Тогда пострадали два человека.