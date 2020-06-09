Взрыв в квартире Новомосковска: следователи подозревают самоубийство (видео)
Правоохранители Новомосковска Днепропетровской области предполагают, что причиной взрыва квартиры могла стать попытка самоубийства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что полиция допустила эти обстоятельства, несмотря на комментарий газовиков, которые отрицали утечку газа.
Газовая служба опровергла утечку газа в квартире в Новомовсковській многоэтажке, поэтому следствие предполагает самоубийство.
Что именно взорвалось, сейчас устанавливают эксперты. Предварительно известно, что владелец квартиры экс-депутат Новомосковского городского совета.
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