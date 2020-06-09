Взрыв в квартире Новомосковска: следователи подозревают самоубийство (видео)

За час пламя потушили. Из дома над эпицентром пожара пришлось эвакуировать семилетнего мальчика.

Правоохранители Новомосковска Днепропетровской области предполагают, что причиной взрыва квартиры могла стать попытка самоубийства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНетрезвый экс-советник Кернеса устроил ДТП в Харькове с пострадавшими - СМИ (фото)

Отмечается, что полиция допустила эти обстоятельства, несмотря на комментарий газовиков, которые отрицали утечку газа.

Газовая служба опровергла утечку газа в квартире в Новомовсковській многоэтажке, поэтому следствие предполагает самоубийство.

Что именно взорвалось, сейчас устанавливают эксперты. Предварительно известно, что владелец квартиры экс-депутат Новомосковского городского совета.

За час пламя потушили. Из дома над эпицентром пожара пришлось эвакуировать семилетнего мальчика.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские с помощью собаки задержала молодого человека, который угнал автомобиль посла другого государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram