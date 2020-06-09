В Киеве пьяный молодчик пробрался в резиденцию посла и скрылся на его внедорожнике (фото)

За несколько минут правоохранители разыскали беглеца, а по факту происшествия начали уголовное производство.

В Киеве полицейские с помощью собаки задержали молодого человека, который угнал автомобиль посла другого государства.

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Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, около 9.00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко в Подольском районе.

По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и кинолог.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника «Мицубиси Паджеро». Затем злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

Крищенко отметил, что «благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали возле автомобиля. Им оказался 21-летний местный житель, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

При этом в полиции не уточнили, у посла какой страны было похищено авто.

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