Взрыв гранаты в Киеве: во время взрыва пострадали супруги

Полиция сообщила подробности инцидента, который произошел на ул. Ревуцкого в столице.

В результате взрыва гранаты в Киеве пострадали мужчина и его жена.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Как отмечается, сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого в полицию поступило около часа ночи. На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

Сотрудники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боевой припас. Выпившие мужчины стали забавляться опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек произошел взрыв. Взрыв прогремел в подъезде на 14 этаже по ул. Ревуцкого.