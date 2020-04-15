В одной из больниц Львова прогремел взрыв, есть погибший

Причины инцидента сейчас устанавливаются.

На территории пятой больницы во Львове (улица Ивана Левинского, 14) произошел взрыв, от которого погиб один человек.

Об этом в Facebook сообщает депутат Львовского горсовета, руководитель организации «Варта-1» Игорь Зинкевич. Он также обнародовал фото с места происшествия.

По словам Зинкевича, инцидент произошел в 16:15. Причины инцидента сейчас устанавливаются.

Накануне сообщалось, что на левом берегу Киева произошел взрыв с последующим пожаром.