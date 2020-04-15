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В одной из больниц Львова прогремел взрыв, есть погибший

16:54, 15 апреля 2020
Происшествия
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На территории львовской больницы произошел взрыв / Facebook, Igor Zinkevych

Об этом в Facebook сообщает депутат Львовского горсовета, руководитель организации «Варта-1» Игорь Зинкевич. Он также обнародовал фото с места происшествия.

По словам Зинкевича, инцидент произошел в 16:15. Причины инцидента сейчас устанавливаются.

Накануне сообщалось, что на левом берегу Киева произошел взрыв с последующим пожаром.

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