В одной из больниц Львова прогремел взрыв, есть погибший
16:54, 15 апреля 2020Происшествия
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Причины инцидента сейчас устанавливаются.
На территории львовской больницы произошел взрыв / Facebook, Igor Zinkevych
На территории пятой больницы во Львове (улица Ивана Левинского, 14) произошел взрыв, от которого погиб один человек.
Об этом в Facebook сообщает депутат Львовского горсовета, руководитель организации «Варта-1» Игорь Зинкевич. Он также обнародовал фото с места происшествия.
По словам Зинкевича, инцидент произошел в 16:15. Причины инцидента сейчас устанавливаются.
Накануне сообщалось, что на левом берегу Киева произошел взрыв с последующим пожаром.
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