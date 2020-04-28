В Киеве в многоэтажке взорвалась граната, есть пострадавшие - СМИ (фото, видео)

По данным СМИ, взрыв произошел на ул. Ревуцкого.

В Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек произошел взрыв.

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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, взрыв прогремел в подъезде на 14 этаже по ул. Ревуцкого, 4.

"По прибытии на место обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила что был с ней когда засыпала", - говорится в сообщении.

По данным сообщества, также ранен сосед, 1983 года рождения. Во время ЧП с ними также находился третий мужчина, он не пострадал.