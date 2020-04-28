В Киеве в многоэтажке взорвалась граната, есть пострадавшие - СМИ (фото, видео)
09:11, 28 апреля 2020Происшествия
632 0
По данным СМИ, взрыв произошел на ул. Ревуцкого.
Во время взрыва пострадало два человека / Фото: МВД
В Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек произошел взрыв.
Читайте такжеC крыши многоэтажки на столичном Крещатике упал металлический шпиль (фото)
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Как сообщается, взрыв прогремел в подъезде на 14 этаже по ул. Ревуцкого, 4.
"По прибытии на место обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила что был с ней когда засыпала", - говорится в сообщении.
По данным сообщества, также ранен сосед, 1983 года рождения. Во время ЧП с ними также находился третий мужчина, он не пострадал.
В Киевской многоэтажке взорвалась граната / Фото: скриншот dtp.kiev.ua
В многоэтажке Киева произошел взрыв гранаты: есть пострадавшие
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter