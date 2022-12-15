26-летний житель одного из сел Снигиревского района нашел и принес домой две противопехотные мины, которые оставили после себя военные РФ.

На Николаевщине от детонации вражеских снарядов погиб молодой человек, его товарищ получил многочисленные травмы и находится в больнице.

"15 декабря 26-летний житель одного из сел Снигиревского района нашел и принес домой две противопехотные мины, которые оставили после себя военные РФ. Во время демонстрации находки знакомому снаряды сдетонировали", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался на месте, а его 33-летний товарищ получил многочисленные травмы, сейчас за его жизнь борются врачи.

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В Нацполиции призвали жителей освобожденных территорий соблюдать правила личной безопасности, не трогать опасные находки и не подходить к ним, ведь в любой момент они могут сдетонировать.

Заминированность Николаевской области

с 7 по 13 ноября на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности города Херсон и Снигиревка Николаевской области. На освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы.

17 ноября председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что на деокупованних территориях Николаевской и Херсонской областей необходимо разминировать более 8 тыс. квадратных километров.