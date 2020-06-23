Под завалами разрушенного дома на Позняках в Киеве погибших больше нет - ГСЧС

Всего спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших.

По оперативной информации, под завалами разрушенного дома на Позняках в Киеве погибших больше нет.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям о проведении поисковых работ по состоянию на 11:00.

Читайте такжеВзрыв на Позняках: число погибших снова возросло

«Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет», - отметили в ГСЧС.

Спасатели сообщают, что к проведению работ по состоянию на 11:00 привлечены 223 человека и 44 единицы техники.

Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Сегодня, 23 июня спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва в доме на Позняках.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram