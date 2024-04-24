Местные власти уверяют, что взрыв не связан с вражеским "прилетом".

Сегодня, 24 апреля, в Николаеве при тушении пожара, во время которого произошел взрыв, пострадали 5 спасателей. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, происшествие произошло вечером.

"В Николаеве произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация - 5 сотрудников ГСЧС пострадали", - рассказали военные.

На месте первую помощь им оказывали волонтеры Николаевского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу, где они получают необходимую помощь.

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По словам мэра города Александра Сенкевича, взрыв не связан с вражеским "прилетом".

"На месте работают аварийные службы. Дома рядом не повреждены", - заверил городской голова.

Гибель спасателей - детали

29 марта в центре Одессы произошел масштабный пожар, во время ликвидации которого погиб спасатель. Сообщение о пожаре по улице Канатная поступило днем. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и квартира на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома. Подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова. Почти три часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировали пожар на площади 1500 кв. метров. Пламя быстро распространилось, в частности из-за порывов сильного ветра. Удалось спасти 3 человек, но во время тушения пожара погиб спасатель.

15 марта в Одессе во время двойного ракетного удара погиб 21 человек, среди, среди которых полицейские, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы и два спасателя - водители спецтранспорта. Это Денис Колесников, который погиб на месте, и 39-летний Виталий Алимов, который умер в больнице на следующий день из-за тяжелых травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

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