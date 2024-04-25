Кроме того, в полиции заявляют о раненых в результате инцидента.

В результате взрыва на пункте приема металлолома одном из сел в Яворивском районе на Львовщине погибли два человека и еще один ранен. Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

Правоохранители отмечают, что вчера, 24 апреля, 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр. В сообщении сказано, что во время взвешивания металла произошел взрыв. "На месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице", - отмечают в полиции.

Полицейские устанавливают причину взрыва, на месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовщины.

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В сообщении сказано, что по факту открыто уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Другие взрывные инциденты

Как сообщал УНИАН, в мае 2023 года пять человек погибли на Херсонщине из-за взрывчатки, которую оставили российские оккупанты. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему - 68.

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