В оккупированном Донецке произошел взрыв, есть жертва
13:57, 04 сентября 2019Война
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В результате взрыва погиб сотрудник шахты.
В Донецке произошел взрыв / фото dnews.dn.ua
В оккупированном Донецке сегодня утром произошел взрыв на шахте имени Скочинского в Кировском районе города, погиб человек.
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Об этом со ссылкой на так называемое "министерства угля и энергетики" оккупантов сообщают "Новости Донбасса".
"Сегодня, около 9:30, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского. Взрыв произошел на поверхности - на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек - сотрудник шахты", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на месте работают «силовики ДНР» и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине взорвался автомобиль начальника полиции, когда тот сел за руль.
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