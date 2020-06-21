Взрыв на Позняках: спасатели не исключают обрушения дома

Также в ГСЧС отметили, что под завалами может находиться человек.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин не исключает дальнейшего обрушения дома на Позняках, в котором сегодня произошел взрыв.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.

"Угроза дальнейшего обрушения не исключается. Поэтому спасатели работают осторожно, сейчас мы снимаем плиты, расположенные на земле, ибо, вероятно, там может быть человек. Затем начнем работать сверху", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

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