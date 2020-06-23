Взрыв на Позняках: число погибших снова возросло

Ночью спасатели достали из-под завалов тело пятой жертвы.

Спасатели нашли тело еще одной жертвы во время ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, общее число жертв взрыва возросло до пяти.

"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.н., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку.

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