Работы на месте взрыва дома в Киеве усложнились из-за вероятности обрушения конструкции

Ночью спасателям приходилось приостанавливать работы из-за того, что наружная стена дома начала деформироваться.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме на столичных Позняках усложнились из-за вероятности обрушения конструкции.

Об этом в эфире одного из украинских информационных телеканалов сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

Она отметила, что согласно информации Нацполиции, под завалами могут находиться еще два человека, «но мы не исключаем тот факт, что под завалами могут быть еще больше людей».

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«Наши работы не прекращаются, проводятся в круглосуточном режиме, но сейчас работы осложнились из-за того, что существует вероятность обрушения в конструкции. И несмотря на то, что в течение вчерашнего дня, сегодняшней ночи и сейчас спасатели продолжают укреплять конструкцию дома, но все равно есть угроза жизни и здоровью работающих спасателей», - добавила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве.

По ее словам, ночью работникам ГСЧС приходилось приостанавливать работы из-за того, что наружная стена дома начала деформироваться и представляла риск для жизни и здоровья спасателей.

«Затем было принято решение - проводить работы в минимальном составе, то есть пока разбирают конструкции в районе четвертого этажа только трое спасателей с помощью крана. Работа проводится очень медленно, но мы не можем подвергать опасности наших спасателей и минимизировать шансы на спасение людей, находящихся под завалами, ведь если произойдет обрушение конструкции, шансы на спасение людей снизятся до нуля», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство и проводила обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пять травмированы, троих удалось спасти.

Судьба двух мужчин – 1976-го и 1967-го годов рождения - остается неизвестной.

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