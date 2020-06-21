Взрыв на Позняках: Кличко заявил, что дом могли взорвать умышленно

Одна из версий - взрыв газа, вторая версия - это взрывчатка.

Киевский городской голова Виталий Кличко назвал две возможные версии взрыва на Позняках в Киеве, в результате которого есть погибшие.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте происшествия он заявил, что есть несколько версий взрыва.

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«Одна из версий - взрыв газа, вторая версия - это взрывчатка, но сейчас работают специалисты, и Служба безопасности Украины, и полиция. Материалы повезли сейчас на экспертизу. В ближайшие часы будет четкий ответ на вопрос, каковы причины взрыва», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках. По данным полиции, один человек погиб, деблокировали трех, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей. Сообщалось, что с места происшествия эвакуирован 21 человек, один деблокирован и трех достают из-под завалов. Ранее было известно об одном погибшем.

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