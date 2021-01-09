По предварительной информации чрезвычайная ситуация произошла на ГРС «Новаки».

Взрыв и пожар в городе Лубны Полтавской области произошли в результате разгерметизации газопровода.

Читайте такжеВ Днепре фейерверк разорвал пальцы 10-летней девочке (видео)

Об этом сообщает местный сайт «Полтавщина». Отмечается, что происшествие случилось в 15:48. Информации о пострадавших пока нет. В полиции области сообщили, что все причастные службы направились на место происшествия для локализации и тушения пожара.

Тем временем АО «Лубныгаз» сообщило о взрыве на участке вблизи села Калайдинцы:

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые комфорки будут закрытыми», - отметили на предприятии.

По предварительной информации чрезвычайная ситуация произошла на ГРС «Новаки».

Взрыв под Полтавой

Ранее стало известно, что в городе Лубны Полтавской области раздался мощный взрыв и начался пожар.

Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров