По предварительным данным взорвалась газовая заправка или газопровод.

В городе Лубны Полтавской области прогремел мощный взрыв и начался пожар.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Только что в моих родных Лубнах на Полтавщине раздался взрыв огромной силы и до сих пор стоит гул. Взрыв был такой силы, что дрожали окна в соседних деревнях. Видно пожар», - написал он.

Как утверждает Мосийчук, по предварительным данным взорвалась газовая заправка или газопровод. Он также обнародовал несколько видео с места событий.

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Автор: Дмитрий Захаров