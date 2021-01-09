В Лубнах прогремел взрыв / скриншот с видео
В городе Лубны Полтавской области прогремел мощный взрыв и начался пожар.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Только что в моих родных Лубнах на Полтавщине раздался взрыв огромной силы и до сих пор стоит гул. Взрыв был такой силы, что дрожали окна в соседних деревнях. Видно пожар», - написал он.
Как утверждает Мосийчук, по предварительным данным взорвалась газовая заправка или газопровод. Он также обнародовал несколько видео с места событий.
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