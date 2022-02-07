Во Львовской области ВАЗ упал с моста в реку, погиб один человек / фото lv.npu.gov.ua

На Львовщине в результате падения автомобиля с моста в реку погиб водитель.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 7 февраля, в 07:20, на улице Хмельницкого в Червонограде.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и слетел с моста в реку Солокия. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшестви", – говорится в сообщении.

В полиции также показали фото с места аварии. На одном из снимков видно авто, которое находится под водой, и свет от включенных фар.

На Львовщине ВАЗ упал с моста в реку, погиб водитель / фото lv.npu.gov.ua

Читайте такжеНа Львовщине мужчина убил собственного сына и его другаПо факту следователи территориального подразделения полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что под Львовом легковушка столкнулась с автобусом. В результате аварии один человек погиб, а шестеро попали в больницу.

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