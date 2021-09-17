Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция задержала мужчину, совершившего развратные действия в отношении 8-летней девочки в одной из киевских школ.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.

В полицию обратилась киевлянка и сообщила, что в школе на проспекте Лесной в отношении ее 8-летней дочери неизвестный мужчина совершил развратные действия. Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего. Им оказался 50-летний киевлянин.

Полиция выяснила, что во время перерыва школьница зашла в уборную, в которой находился задержанный мужчина. Запугивая ребенка, он совершил в отношении его развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов. Они пытались задержать мужчину, но он сбежал. Полиция задержала злоумышленника на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался выехать из Киева.

Читайте такжеВ Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории школы (видео)Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале сентября он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Николаева дети жестоко избили школьника. Ребенка госпитализировали.

Также сообщалось, что жителя Киева приговорили к 5 годам тюрьмы за развратные действия в детских поликлиниках. От его действий пострадали девочки 4 и 5 лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Наталья Хаджи