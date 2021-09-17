У школьника диагностировали тяжелые травмы живота.

В одной из школ Николаева дети жестоко избили 12-летнего школьника. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами живота.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 17 сентября. Предварительно, у мальчика произошел конфликт с одноклассниками на школьной площадке, который потом перерос в драку. После этого его доставили в больницу.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

Читайте такжеВ Николаеве чиновники закрыли дыру в потолке в кабинете огромным флагом Украины (фото)Правоохранители уже успели опросить участников конфликта, свидетелей и очевидцев, педагогов и администрацию школы.

Как ранее сообщал УНИАН, в полтавском лицее на уроке физкультуры внезапно умерла пятиклассница. 10-летней девочке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и реанимация не помогла.

Девочка на здоровье не жаловалась, поэтому находилась в основной группе по физкультуре. Кроме того, родители предоставили школе соответствующую справку.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Автор: Анастасия Горбачева