Пострадавшая девушка оказалась в больнице с химическими ожогами головы III степени.

Жительница города Сарны угодила в ожоговое отделение после неудачного окрашивания. У девушки химические ожоги головы III степени.

Об этом сообщает местное издание СарныNews.

18-летняя Анастасия хотела сделать мелирование волос и обратилась к парикмахеру, которого ей посоветовала подруга. Договорились встретиться у мастера дома 24 июня.

"Мне нанесли краску. Через некоторое время я сообщила, что чувствую дискомфорт – сильно печет. Парикмахер сказала, что это нормально при мелирование. Потом стало еще сильнее печь и начала болеть голова. Тогда я попросила прекратить процедуру, но парикмахер докрасила нижние волосы и только после этого начала смывать краску. При этом сказала, что ей тоже пекут пальцы. Когда начали чесать и сушить, заметила, что выпало много волос. И парикмахер сказала, что видит покраснение на затылке", - рассказала пострадавшая.

Читайте такжеВо Львове 2-летняя девочка выпила средство для мытья духовки и получила химические ожоги

Спустя сутки волосы у девушки начали отваливаться вместе с кожей. Родителям она призналась в произошедшем лишь 28 июня, после чего обратилась к семейному врачу, который направил к дерматологу и хирургу, а оттуда – к травматологу.

Медики диагностировали у пострадавшей химический ожог. 29 июня девушку поместили в областную больницу на две недели

По словам мамы девушки, парикмахер призналась, что не имеет квалификации, она самоучка и красит только друзей или родственников. Горе-мастер попросила не обращаться в полицию и заверила, что оплатит лечение, но через несколько дней перестала отвечать на сообщения и звонки.

5 июля мама пострадавшей приехала домой к парикмахеру, но та отказалась от всего, а том числе и от оплаты за лечение.

6 июля Анастасия написала заявление в полицию из-за нанесения телесных повреждений.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсонской области бармен случайно выплеснул на туристку горящий коктейль. Несчастный случай произошел около трех часов ночи в пятницу, 23 июля, в кaфe куpopтнoгo пoceлка Жeлeзный Пopт. C oбшиpными oжoгaми гpуднoй клeтки и шeи втopoй-тpeтьeй cтeпeнeй жeнщину oтпpaвили в paйoнную бoльницу

Автор: Анастасия Горбачева