Мальчик играл петардой в помещении в присутствии матери.

Во Львовской области 6-летний мальчик в результате взрыва петарды потерял 4 пальца руки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Львовской области, вчера, 20 июля, около 22:45 к правоохранителям поступила информация от диспетчера скорой медицинской помощи о травмировании 6-летнего ребенка в одном из сел Львовского района.

Отмечается, что телесные повреждения мальчик получил в результате разрыва в руке петарды, которой он играл. В помещении в это время находилась мать.

Читайте такжеВ Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец (видео 18+)По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Мальчика госпитализировали в ожоговое отделение 8-й городской клинической больницы Львова с диагнозом "травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти".

По информации медиков, его ночью прооперировали, однако впереди еще одно оперативное вмешательство.

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Автор: Мирослава Бзикадзе