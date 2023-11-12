Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

В Киеве с шестого этажа выбросили щенка. Песик по имени Рэм выжил, на данный момент известно, что ветеринарам удалось стабилизировали его состояние.

Как сообщили столичные зооспасатели Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Очевидцы сообщили, что хозяйка животного была в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы спасаем животных, попавших в чрезвычайные ситуации и видели много, однако после последней субботней заявки у нас волосы встали дыбом. На диспетчерский телефон команды сообщили, что с 6-го этажа многоквартирного дома выбросили лабрадора", - говорится в сообщении KARG.

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"Дежурные спасатели помчались по указанному адресу. На месте было много людей и полиция, но никто не отвез собаку в ветеринарную клинику. Все эти люди просто стояли и смотрели. И здесь цензурных слов тоже не хватает", - говорят зоозащитники.

"Малыша немедленно госпитализировали в клинику и стабилизировали состояние. В режиме реального времени продолжается обследование Рэма, лелеем надежду, что полученные травмы не слишком серьезные", – добавляют спасатели.

Преступления против животных

В 2021 году киевлянин выбросил из окна многоэтажки пять щенков. Таким жестоким образом злоумышленник решил избавиться от щенков своей нестерилизованной собаки.

В Кривом Роге закрыли дело о жестокоим обращении с животным. Бывшего полицейского Александра Руденко обвиняли в том, что он наколол собаку на вилы и бросил в костер.

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