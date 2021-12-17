Дело закрыли, потому что истек срок давности.

В Кривом Роге закрыли дело о жестоком обращении с животным. Бывшего полицейского Александра Руденко обвиняли в том, что он наколол собаку на вилы и бросил в костер.

Как сообщает "Первый городской", 16 декабря в Долгинцевском суде состоялось очередное и, как оказалось, последнее, заседание по этому делу. Судья удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемого и закрыл уголовное производство из-за истечения срока давности.

В феврале 2020 года УНИАН писал, что следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении работника Криворожского отдела полиции, который пытался жестоко убить собаку. По словам очевидцев, в марте 2019-го Руденко наколол на вилы и бросил в костер бездомного пса, прозванного Чейзом.

Читайте такжеОт собачки Джека, брошенной в киевском парке, отказалась новая семья"Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул в него вилы, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животное спасли очевидцы происшествия", - сообщала пресс-служба ГБР.

Животное уцелело чудом, но осталось с парализованными задними лапами и проблемами с внутренними органами. Спасать его помогали волонтеры.

Подозреваемого обвинили по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". В случае доказательства вины ему грозило от 5 до 8 лет тюрьмы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова